Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" по МСФО упала почти в 14 раз

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2020 года упала в 13,8 раза, до $58,9 млн. Об этом говорится в сообщении группы.

Выручка НМТП в отчетном периоде составила $481,5 млн, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. "Основное изменение выручки произошло в результате снижения перевалки сырой нефти, что обусловлено изменениями грузооборота данного сырья в портах РФ из-за пандемии COVID-19 и реализации соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 г. о снижении добычи нефти", - отметили в группе.

Показатель EBITDA уменьшился на 34,6%, до $327,7 млн.

Чистый долг НМТП увеличился на 48,2% и составил $573,8 млн.