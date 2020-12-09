Авиакомпания "Азимут" начнет летать из Калуги в Санкт-Петербург в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открыла новый маршрут, который свяжет Калугу и Санкт-Петербург. Как сообщили в среду в пресс-службе перевозчика, первый рейс будет выполнен 3 января.

"Авиакомпания "Азимут" расширяет географию полетов из международного аэропорта Калуга и сообщает об открытии продажи авиабилетов по новому направлению Калуга - Санкт-Петербург - Калуга. Рейсы А4638/А4637 будут выполняться с 3 января 2021 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вылет из Калуги будет осуществляться в 16:15, посадка в Санкт-Петербурге в 17:50. Из Санкт-Петербурга борт авиакомпании будет вылетать в 13:40, посадка в Калуге в 15:15.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.