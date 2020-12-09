Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции из двух турецких провинций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор рассмотрит введение запрета на ввоз растительной продукции из турецких провинций Трабзон и Хатай из-за вируса мозаики пепино. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор был вынужден ввести с 11 декабря 2020 года запрет на ввоз томатов и перца, произведенных и/или экспортируемых из провинций Анталья и Измир. Однако вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", - отмечается в сообщении.