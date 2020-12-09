Чубайс предложил за счет ВИЭ решить вопрос будущего трансграничного углеродного налога

МОСКВА, 9 декабря октября. /ТАСС/. Российские экспортеры могут решить вопросы с трансграничным углеродным налогом, введение которого обсуждается в Европейском союзе, с помощью использования источников возобновляемой энергии. Такое мнение высказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе видеообращения к участникам конференции газеты "Ведомости" по теме "Будущее возобновляемой энергетики в России".

"Зрелость нашего сектора подтверждается тем, что мы хотим предложить бизнесу, опираясь на возобновляемую энергетику, подойти к очень тяжелой теме для российской индустрии, темы под названием "Трансграничный углеродный налог". В ближайшее время состоится совместное заседание комитетов РСПП, на котором эту концепцию мы предложим. Предложим бизнесу с помощью возобновляемой энергетики попытаться подойти к решению проблемы трансграничного углеродного налога", - сказал Чубайс.

Он отметил, что 2020 год был тяжелым для отрасли ВИЭ.

"Проблема возобновляемой энергетики каждый раз становится все более и более серьезной, как вся наша индустрия. И это позитив. Сам 2020 год был для нас, как поется в той песне, тяжелым годом. Много произошло всего как положительного, так и отрицательного", - сказал Чубайс.

Он уточнил, что вводы объектов продолжают нарастать и по солнцу, и по ветру. "Мы приближаемся уже к цифре 2 тыс. МВт, что-то такое серьезное, солидное. Индустрия становится на ноги, формируется образовательный комплекс. Мне кажется важным событием выход первого учебного пособия по возобновляемой энергетике", - сказал Чубайс.

Спецпредставитель президента считает, что вопрос о ДПМ-2 (поддержка ВИЭ) очень важный для отрасли. "Все мы понимаем масштаб проблемы. Без всякого преувеличения картинка здесь черно-белая. Если наши оппоненты (противники поддержки ВИЭ) победят, то это будет означать катастрофические последствия для российской возобновляемой энергетики. Я не хочу драматизировать ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь на здравый смысл правительства. Надеюсь, что все аргументы будут услышаны. Очень надеюсь, что совместно выращенного нашего с вами руками за долгие годы ребенка вместе с водой не выплеснут", - сказал он.

Чубайс считает, что в ближайшие неделю - полторы, максимум две, правительство в этой теме "будет ставить точку". "Очень надеемся, что она будет поставлена здраво. Точно также взвешенно оно примет решение по объему квот на ДПМ-2 возобновляемой энергетики на 2025-2035 годы", - уточнил спецпредставитель президента.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могу заплатить заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.