"Россети" начали подготовку операторов беспилотников для обследования ЛЭП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" начала подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования линий электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Образовательная программа запущена компанией "Россети Ленэнерго" в собственном учебном центре в Терволово (Ленинградская область). Она включает 13 дисциплин - от воздушного права до отработки навыков "пилотирования" на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

Обучение проводится при участии партнерской организации из Екатеринбурга, которая имеет многолетний практический опыт работы с БПЛА в электроэнергетике. Специалисты "Россети Ленэнерго" знакомятся с разными типами дронов и определяют круг задач, которые может решать каждый из аппаратов.

Группа уже использует БПЛА, в том числе с привлечением специализированных организаций. Дроны задействованы при поиске мест повреждений линий (включая работу на труднодоступных участках), для оценки состояния охранных зон и отдельных элементов ЛЭП, контроля за расчисткой и расширением просек.

В планах "Россетей" расширение сферы применения БПЛА. Энергетики будут их использовать при установке охранных зон, для мониторинга объектов в труднодоступной местности и других задач. Например, в компании "Россети Северо-Запад" в рамках проекта "Цифровая ЛЭП" в 2020 г. протестирован роботизированный комплекс для контроля состояния провода воздушной ЛЭП.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.