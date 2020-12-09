Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам России, оно позволяет увеличить добычу нефти с января на 125 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, страна восстановит объем добычи нефти на 31% от уровня мая, когда стало действовать соглашение о сокращении добычи. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России. Позволяет нам в январе еще на 125 тыс. баррелей в сутки увеличить добычу, таким образом, с учетом того, что мы в августе увеличили на 500 тыс. общий объем, добыча в России составит с 1 января уже 625 тыс. баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая", - сказал он.

"Таким образом, мы на 31% уже восстановим добычу относительно максимального уровня сокращению", - подчеркнул Новак.

Рынок нефти

Нефтяной рынок постепенно приходит в себя после сложившейся весной 2020 года из-за пандемии коронавируса ситуации, когда цена на нефть упала ниже $30 за баррель, однако восстановление идет очень медленно - ниже первоначальных прогнозов. На него оказывают влияние ряд негативных факторов, тем не менее есть повод и для оптимизма, сообщил Новак.

"Что касается текущей ситуации на рынке, то по сравнению с апрелем, когда спрос упал на 22 млн из 25 млн баррелей в сутки, сегодня мы видим уже частичное восстановление рынка и спроса, хотя оно и происходит медленнее, чем мы прогнозировали", - сказал он. По словам Новака, сегодня сокращение спроса от докризисного уровня составляет 6-7 млн баррелей в сутки, то есть к этому моменту он уже восстановился на 15-17 млн баррелей в сутки.

"Из позитивных факторов, которые влияют на рынок, я бы отметил завершение активной фазы выборов в США, а также анонс трех вакцин крупнейших фармкомпаний дополнительно к российским. Мы видим, что в восточном регионе идет увеличение импорта нефти по сравнению даже с прошлым годом - примерно на 2,5%. Из факторов, которые отрицательно влияют на рынок, так называемых неопределенностей: ограничительные меры, которые введены странами по борьбе со второй волной пандемии. Мы также видим, что по сравнению с летним периодом сейчас существенно ниже коммерческие авиаперевозки, они составляют 60% от докризисного уровня", - добавил он.