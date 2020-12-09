Авиакомпании России с начала года сократили перевозки на 46,2%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в ноябре этого года перевезли 4,66 млн пассажиров, что на 48% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росавиации.

Крупнейшая сейчас в РФ по объему перевозок авиакомпания S7 сократила показатель на 29,4% - до более 904 тыс. пассажиров. "Аэрофлот" снизил перевозки на 70% - до 833,32 тыс. пассажиров, а "Победа" перевезла 870 тыс. пассажиров (на уровне ноября 2019 года).

Авиакомпания "Россия" сократила перевозки на 47,8% - до 319,45 тыс. пассажиров, "Уральские авиалинии" - на 60%, до 276,4 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ упал на 57% и составил 10,15 млрд пассажирокилометров, добавляют в Росавиации.

За январь - ноябрь 2020 года российские авиакомпании снизили перевозки на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 64,12 млн пассажиров.