Инфляция в России с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены выросли на 4,3%.

В годовом выражении инфляция на 7 декабря (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) была на уровне 4,56%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали яйца куриные - на 3,2%. При этом рост цен на 4,6% и более отмечен в 23 субъектах РФ, в том числе в Севастополе и Республике Крым - на 13,8% и 11,8% соответственно.

Заметно увеличилась стоимость подсолнечного масла - на 1,7%, причем в 19 субъекте РФ отмечено подорожание на 2,5% и более, в том числе в Республике Крым и Псковской области - на 4,8%. Цены на масло подсолнечное во Владимирской области снизились на 0,3%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на сахар-песок - на 0,7%, маргарин - на 0,5%, рыбу мороженую - на 0,4%, мясо кур, консервы мясные для детского питания, масло сливочное, муку пшеничную, хлеб ржаной, вермишель и макаронные изделия - на 0,3%, свинину, баранину, консервы мясные, печенье, хлеб и булочные изделия, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%.

В то же время соль поваренная стала дешевле на 0,3%, пшено и сыры сычужные - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%, в том числе на огурцы - 11,2%, помидоры - 5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: линекс - на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и валокордин - на 0,5%, троксерутин, поливитамины с макро и микроэлементами - на 0,4%, офтан катахром - на 0,2%.

На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на пеленки для новорожденных - на 0,4%, мыло хозяйственное - на 0,2%. Одновременно снизились цены на щетки и пасты зубные - на 0,7% и 0,3% соответственно.

Из остальных непродовольственных товаров подорожали: легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%, смартфоны - на 0,4%, носки мужские и сигареты с фильтром отечественные - на 0,2%. Цены на электропылесосы напольные и шампуни снизились - на 0,6% и 0,5% соответственно.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.