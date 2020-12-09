"Газпром" направит свыше 2 млрд рублей на газификацию Новосибирской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ПАО "Газпром" до конца 2025 года направит 2,3 млрд рублей на проведение работ по газификации в Новосибирской области. Это позволит провести в регионе реконструкцию пяти газораспределительных станций, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 2,311 млрд рублей. Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций. Будут построены межпоселковые газопроводы", - говорится в сообщении.

По данным компании, таким образом увеличатся поставки газа в Новосибирском, Тогучинском и Чановском районах и в городах Барабинск, Бердск и Новосибирск. За счет межпоселковых газопроводов газ будет подведен жителям Ордынского, Сузунского и Черепановского районов.

Со своей стороны, правительство Новосибирской области займется строительством внутрипоселковых газопроводов. Таким образом местные жители будут готовы к приему газа.

В настоящее время в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации на 2016-2020 годы. По состоянию на ноябрь 2020 года, уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области составлял 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений.