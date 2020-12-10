В США начали торговать фьючерсами на поставку воды в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Торги фьючерсами на поставку воды в штате Калифорния начались на этой неделе в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фьючерсные контракты на поставку воды в январе 2021 года были представлены в понедельник на Чикагской товарной бирже. Как отмечает агентство, это первые финансовые инструменты такого рода. На спотовом рынке в США водой торгуют уже не первый год. Его объемы оцениваются в Калифорнии примерно в $1,1 млрд.

В числе доступных для приобретения контракты на поставку с трехмесячной отсрочкой более чем 12 млн литров воды.

По оценке Bloomberg, фьючерсы могут заинтересовать фермеров, представителей властей городов, а также инвесторов.

О планах начать торговлю данными фьючерсами было объявлено в США в сентябре. Это произошло в свете природных пожаров и засух в Калифорнии.

Население Калифорнии превышает 39 млн человек. По этому показателю штат занимает первое место в стране. По площади Калифорния из американских штатов уступает только Аляске и Техасу. В Калифорнии развито сельское хозяйство, это одна из причин роста потребности в воде.