Россия в январе - октябре снизила экспорт водки на 8,7%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта водки из РФ в январе - октябре 2020 года в денежном выражении снизился на 8,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $113,8 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 761 млн 468,6 тыс. декалитров, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

В октябре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 17,6% по сравнению с показателем за сентябрь и составил $14,1 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 234 млн 383,9 тыс. декалитров, что на 9,3% больше, чем за предыдущий месяц.

Экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - октябре 2020 года вырос на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $29 млн 326,9 тыс. т.

В денежном выражении этот показатель увеличился на 14,6% и составил $6 млрд 117,1 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - октябре 2020 года вырос на 26,7% в денежном выражении и достиг $2 млрд 191,5 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 3 млн 17,4 тыс. т, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе - октябре снизился на 2,1%, до $2 млрд 376,5 млн. А в натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 455,4 тыс. т, увеличившись на 7,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Импорт мяса и рыбы

Импорт мяса в Россию за январь - октябрь 2020 года снизился на 30,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составил 220,6 тыс. т.

В денежном выражении этот показатель уменьшился на 28,1%, до $781,2 млн.

В то же время импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 5,6%, до 195,5 тыс. т, а в денежном выражении этот показатель снизился на 12,5%, до $275,4 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы за январь - октябрь уменьшился на 9,5% в натуральном выражении, до 306,9 тыс. т. В стоимостном выражении этот показатель снизился на 10,1%, до $886,6 млн.