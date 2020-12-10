В ШОС призвали к охране и рациональному использованию горных ресурсов

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) призывает к охране и защите экосистемы гор, а также рациональному использованию горных ресурсов. Об этом в четверг накануне Международного дня гор заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Шанхайская организация сотрудничества всецело поддерживает празднование [11 декабря] Международного дня гор", - приводятся его слова в полученном ТАСС документе. "В условиях продолжающейся деградации жизнеобеспечивающих природных ресурсов гор (водных, земельных, биологических, минеральных, рекреационных и других) их охрана и рациональное использование выходят на первый план в системе национальной безопасности стран ШОС", - указал генсек.

Как добавил Норов, "ШОС заинтересована во взаимодействии с Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP) для совместного осуществления экологического компонента устойчивого развития". "Организация будет содействовать комплексному рациональному использованию и охране горных экосистем с учетом деятельности соответствующих международных и региональных организаций", - подчеркнул он.

"Глобальные климатические изменения, повсеместное потепление, представляющие прямую угрозу экосистеме гор, настоятельно требуют активизации усилий мирового сообщества по принятию комплекса социально-политических, эколого-экономических и иных мер по смягчению последствий этого явления", - резюмировал он.

Международный день гор был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году. С 2004 года для каждого дня утверждается главная тема, в этом году - "Биоразнообразие гор".