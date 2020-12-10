Меры поддержки бизнеса в Петербурге позволили снизить налоговую нагрузку на 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки бизнеса, которые ввели власти Петербурга, позволили снизить налоговую нагрузку на него на 30%. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина.

"Правительство Петербурга приняло два пакета мер по поддержке бизнеса. Сейчас правительство инициировало третий пакет. Вчера губернатор Петербурга Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку проработать дополнительные меры поддержки в адрес ресторанного и малого бизнеса в целом. <…>. По данным статистики, меры поддержки бизнеса в целом позволили снизить налоговую нагрузку на него на 30%, дали возможность сохранить более 11 тыс. рабочих мест. В период с апреля по сентябрь количество занятых в МСБ увеличилось на 3,6%", - сказала она.

По словам Карпушиной, на сегодняшний день меры включают в себя 29 мероприятий по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению расходов на арендную плату, финансовую и кредитную поддержку, также есть послабления, связанные с коммунальными платежами.

По данным председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, правительство уже направило на меры поддержки 18 млрд рублей.

Власти Петербурга ранее запретили работу кафе, ресторанов в период с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.