Mercedes-Benz отзывает в России более 4 тыс. легковых автомобилей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 4 тыс. 355 автомобилей Mercedes-Benz E-класса и CLS (тип 213, 238, 257). Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с 2016 года по 2020 год, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность возникновения токопроводящих соединений вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине, отметили в ведомстве.

На всех транспортных средствах, попадающих под программу отзыва, будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Все работы будут бесплатными для владельцев авто.