{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Резиденты технополиса "Москва" получат свыше 60 млн рублей субсидий

Также десять инновационно-технологических компаний смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" в этом году одобрены заявки на субсидии свыше 60 млн рублей, об этом сообщают в пресс-службе технополиса.

"С начала 2020 года отраслевой комиссией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы одобрены три заявки резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" на субсидии для возмещения части лизинговых платежей. Уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 млн рублей," - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также десять инновационно-технологических компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов, понесенных московскими предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году. Кроме доступных многим предпринимателям столицы компенсаций на выставочную деятельность и экспортную поддержку, компании ОЭЗ смогли частично возместить проценты по кредиту на осуществление и развитие своей деятельности, компенсировать часть затрат на приобретение оборудования.

Среди получателей - производители композитных материалов, лекарств, медицинской техники, средств обеспечения безопасности, энергетического оборудования, в том числе компании "Концерн Гудвин", "Хранение энергии", "Диагностика-М".

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. ОЭЗ Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них статус резидента имеют 79 компаний.

Теги
Россия
Единая дальневосточная авиакомпания появится до конца 2020 года
В наблюдательный совет новой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ
Читать полностью