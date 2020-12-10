Резиденты технополиса "Москва" получат свыше 60 млн рублей субсидий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" в этом году одобрены заявки на субсидии свыше 60 млн рублей, об этом сообщают в пресс-службе технополиса.

"С начала 2020 года отраслевой комиссией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы одобрены три заявки резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" на субсидии для возмещения части лизинговых платежей. Уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 млн рублей," - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также десять инновационно-технологических компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов, понесенных московскими предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году. Кроме доступных многим предпринимателям столицы компенсаций на выставочную деятельность и экспортную поддержку, компании ОЭЗ смогли частично возместить проценты по кредиту на осуществление и развитие своей деятельности, компенсировать часть затрат на приобретение оборудования.

Среди получателей - производители композитных материалов, лекарств, медицинской техники, средств обеспечения безопасности, энергетического оборудования, в том числе компании "Концерн Гудвин", "Хранение энергии", "Диагностика-М".

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. ОЭЗ Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них статус резидента имеют 79 компаний.