Удмуртия в 2020 году вдвое увеличила число резидентов ТОР

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году привлекли на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Глазов" и "Сарапул" 20 резидентов. При этом за прошлые два года резидентами стали 18 компаний, сообщил журналистам и. о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов.

"У нас хорошие тенденции в 2018, 2019, а также в 2020 году, несмотря на пандемию. Каждый год количество резидентов растет. На сегодня у нас 38 резидентов ТОР в Глазове и Сарапуле. Что касается роста - у нас 6 резидентов было в 2018 году, 12 [новых] резидентов в 2019 году, и большая часть у нас в 2020 году", - сказал Сунцов.

Он также сообщил, что на последних совещаниях, посвященных реализации проектов, инвесторы увеличивают прогнозы по объемам финансовых вложений, а также по количеству создаваемых рабочих мест. "Когда ты становишься резидентом, то ты подписываешь соглашение об определенном количестве рабочих мест и определенном количестве инвестиций. По некоторым проектам мы последние три заседания увеличивали объем инвестиций и количество рабочих мест в лучшую сторону", - добавил Сунцов.

Он отметил, что власти региона рассматривают вопрос о налоговых послаблениях и для других территорий. "Такой же налоговый режим можно думать, как распространить не только на ТОСЭР, но и в других статусах, не только на Сарапул и Глазов, но и на близлежащие территории, мы сейчас об этом думаем. Это будет определенный статус, с определенными преференциями", - уточнил и.о. первого вице-премьера региона.

В Удмуртии два города имеют статус территории опережающего развития, это Сарапул и Глазов. Их резидентам предоставляются льготы: налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли, затем ставка не будет превышать 10%. Также обнуляются налоги на землю и имущество, а страховые взносы снижаются до 7,6%.