Первый в России СПГ-бункеровщик построен на 70%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство первого в России СПГ-бункеровщика "Газпром нефти" вступило в финальную стадию: завершена установка резервуаров и другого криогенного оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). В целом СПГ-бункеровщик построен на 70%, сообщает компания.

"При реализации проекта первого в России СПГ-бункеровщика применяются лучшие международные технологии как строительства судов, так и хранения и транспортировки газомоторного топлива. На сегодняшний день выполнено 70% основных строительных работ: завершена сборка корпуса судна, произведен монтаж энергетической установки и топливных резервуаров. Следующим этапом станет спуск СПГ-бункеровщика "Газпром нефти" на воду", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Марин Бункер" Алексей Медведев.

Новое судно обеспечит перевозку и бункеровку газомоторного топлива в крупнейших портах Балтийского моря - Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске и других.

СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" - первое в РФ, способное проводить бункеровку сжиженным природным газом в формате ship-to-ship (с борта на борт). Длина судна - 100 м, ширина - 19 м. Грузовместимость СПГ-бункеровщика составляет 5,8 тыс. куб. м.

Благодаря ледовому классу Arc4 он может самостоятельно плавать в однолетних льдах толщиной до 0,8 м. Судно спроектировано с учетом принципа нулевого сброса, а его энергетическая установка использует в качестве моторного топлива отпарной газ из СПГ.