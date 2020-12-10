Эксперт: цифровизация в нефтегазовой сфере позволяет снизить капзатраты до 15%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Цифровая трансформация нефтегазовой сферы позволяет снизить капитальные затраты компаний на 10-15%, а операционные расходы - на 5-10%. Об этом говорится в презентации директора по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК компании Vygon Consulting Дарьи Козловой.

По ее оценкам, цифровая трансформация нефтегазовых компаний позволяет также снизить сроки ввода активов до 40%, сократить объемы нерентабельного бурения и геолого-технических мероприятий до 50%. Цифровизация позволяет увеличить запасы на 5-10%, сократить капитальные и операционные затраты на 10-15% и 5-10% соответственно, уточняется в презентации.

"Потенциал [цифровой трансформации] существенный. По нашим оценкам, только искусственный интеллект в [нефтегазовой] отрасли может дать более 5 трлн рублей эффектов суммарно и для государства, в том числе за счет того, что налоговая база будет расти, будут снижаться затраты. Это одно из технологических направлений, которое очень важно для отрасли и приоритетно для государства", - сказала Козлова на международном цифровом форуме технологического развития ТЭК.

По ее словам, при технологическом развитии компаний в нефтегазовой отрасли необходимо уже учитывать возможный низкоуглеродный налог, введение которого обсуждается в ЕС. "Нависший к 2024 году, а может быть ранее, углеродный налог над нами. При нашем технологическом развитии мы в отрасли нефтегаза должны учитывать эти факторы, и это должно стоять приоритетом с точки рения государственного стимулирования, государственной поддержки и самих компаний в части выбора, куда им идти", - подчеркнула Козлова.

Она считает, что если будет реализован формат углеродного сбора, то это будет "очень плохо для наших компаний". "Мы не находимся в отдалении от своего рынка сбыта, что снижает наши конкурентные преимущества перед европейскими НПЗ в части нефтепереработки. Конфигурация менее сложная, плюс есть логистическое отставание, которое у нас покрывается таможенной субсидией - около 500 млрд рублей в год, демпфер еще сказывается. Если для НПЗ будет введет углеродный налог, то маржа с небольших 1,6 тыс. рублей на тонну снизится до нуля. И НПЗ, которые обладают конкурентным преимуществом перед европейскими коллегами только благодаря таможенной субсидии - здесь нужно что-то делать, "озеленяться". И государству нужно это тоже понимать", - пояснила эксперт.