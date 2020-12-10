Reuters: связанный с Олегом Тиньковым траст продает около 4,6% TCS

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Связанный с основателем TCS Олегом Тиньковым фонд доверительного управления продает около 4,6% группы через механизм ускоренной продажи, планирует привлечь около $300 млн. Об этом в четверг вечером сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Отмечается, что всего к размещению предлагается порядка 9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Продавец сохранит за собой порядка 85% голосов в компании. Условия продажи предполагают 180-дневный запрет на отчуждение акций после размещения. Организатором размещения является "Ренессанс Капитал".

На торгах на Московской бирже расписки TCS сегодня стали одними из лидеров снижения, по состоянию на 20:55 мск, бумаги падают на 5,76%, до 2 315 рублей.

22 сентября стало известно о планах "Яндекса" купить TCS Group за $5,48 млрд. На фоне объявления о запланированной сделке бумаги компаний резко пошли вверх. 16 октября стороны заявили о прекращении переговоров. Бумаги и "Яндекса", и "Тинькофф" отреагировали на новость падением. Также Тиньков заявил, что переговоры о продаже банка не были связаны с судом в США.