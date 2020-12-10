Туроператор "Русь-Тур" прекратил деятельность

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Туроператор "Русь-Тур" принял решение уйти с рынка из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса в России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"ООО "Русь-Тур" в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным", - говорится в сообщении Ростуризма. На основании заявления Ростуризм исключил туроператора из Единого федерального реестра туроператоров (приказ Ростуризма от 08.12.2020 г. № 469-Пр-20 г).

Решение Ростуризма позволит инициировать механизм возмещения реального ущерба, предусмотренный законом № 132-ФЗ, через страховую компанию туроператора - ООО "Страховая компания "Согласие".

"Порядок обращения туристов в страховую компанию будет размещен на сайте Ростуризма в ближайшее время. В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь". В адрес страховой компании и ассоциации "Турпомощь" Ростуризмом готовятся соответствующие обращения", - заявили в ведомстве.

Туроператор ведет свою деятельность с 1992 года. Приоритетным направлением деятельности компании был Китай, но оператор работал также со странами Юго-Восточной Азии и Европы.

"Компания хорошо зарекомендовала себя на рынке за годы работы. В начале кризиса в январе 2020 года туроператор проявил высокую ответственность и оперативно вывез всех туристов из КНР", - пояснили в ведомстве.