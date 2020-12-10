Выплаты вкладчикам Евроазиатского инвестиционного банка могут составить 884 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Евроазиатского инвестиционного банка (Москва) составят 884 млн рублей. Выплаты коснутся 1,4 тыс. вкладчиков. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк", за выплатой страхового возмещения на сумму 884 млн рублей могут обратиться порядка 1,4 тыс. вкладчиков, в том числе 274 вкладчика - юридических лица, на сумму 82,6 млн рублей, из них 273 малых предприятий на сумму 81,2 млн рублей, 1 некоммерческая организация на сумму 1,4 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Выплачивать страховое возмещение вкладчикам кредитной организации с 15 декабря будет Россельхозбанк, который назначен банком-агентом.

Банк России приказом от 4 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка.

Согласно данным регулятора, Евроазиатский инвестиционный банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

По данным ЦБ, учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского инвестиционного банка отсутствовала. В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.