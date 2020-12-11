В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов

ШАНХАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Первый в Китае подвесной железнодорожно-автомобильный мост введен в пятницу в эксплуатацию в восточной провинции Цзянсу. Как сообщает агентство "Синьхуа", мост также побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.

Общая длина моста, получившего название Уфэншань, составляет 6,4 км, а длина главного пролета через реку Янцзы - 1,92 км. Мост соединяет города Янчжоу и Чжэньцзян. Его сооружение заняло более пяти лет.

Верхний уровень моста предназначен для движения автотранспорта по четырем полосам в каждую сторону с ограничением скорости в 100 км/ч. По нижнему уровню курсируют высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет составам двигаться по нему со скоростью до 250 км/ ч.