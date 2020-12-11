Эксперты: сотрудники российских компаний готовы вакцинироваться, чтобы ходить в офис

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В начале декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске масштабной вакцинации от коронавируса в российских регионах, а в Минздраве РФ дополнительно отметили, что в первую очередь прививаться рекомендовано тем, кто имеет непосредственный контакт с людьми, в том числе и сотрудникам торговли и сферы услуг. Опрошенные ТАСС предприниматели и представители бизнес-объединений выразили мнение, что в большинстве случаев будут рекомендовать прививаться своим сотрудникам.

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При этом согласно опросу, проведенному для ТАСС платформой по поиску работы HeadHunter, 22% сотрудников российских компаний заявляют о готовности вакцинироваться ради того, чтобы продолжить ходить в офис. Из них 21% опрошенных предпочли бы российскую вакцину, 24% - зарубежную. Лишь 11% считают, что делать прививку от COVID-19 до окончания испытаний безопасно, 66% утверждают обратное. Рекомендация или правило? Среди тех руководителей, кто поддерживает идею полной вакцинации, выступил глава представительства Национального фитнес-сообщества в Свердловской области и владелец сети Drive fitness Роман Вальчук. По его словам, большинство сотрудников его компании уже изъявили желание привиться. "Мы рекомендовали сотрудникам своей сети пройти вакцинацию, но пока повлиять на эту ситуацию мы не можем, поскольку в область привезли всего 3,5 тысячи вакцин. Поэтому, когда появится определенность, и с поставками все наладится, мы все пойдем в общем порядке вакцинироваться. В тестировании я не вижу целесообразности и считаю, что будущее за вакцинацией," - рассказал бизнесмен. Вакцина пока действительно доступна ограниченному количеству лиц - тем, кто находится в группе риска и связан с тесным контактом с людьми - медикам, учителям, правоохранительным органам и социальным работникам, подчеркивает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. "Сценарий с обязательной вакцинацией для посещения офиса невозможен, так как она у нас в стране добровольная, это прописано в Конституции, но рекомендовать вакцинироваться работодатели могут. Также мы уже знаем, что нередко люди болеют бессимптомно, и для безопасного функционирования офиса достаточно эффективно делать тесты тем, кто продолжает ходить на работу раз в одну-две недели (в зависимости от отрасли организации). Одного качественно проведенного медицинским сотрудником теста ПЦР достаточно, чтобы с точностью 97-99% сказать о том, болен человек или нет. Их точность не зависит от стоимости и страны производителя. При покупке теста важно проверять наличие сертификата Роспотребнадзора," - говорит Тимаков. Он также подчеркнул, что при любых симптомах ОРВИ сотрудников нужно оставлять дома. Самые опасные места в офисе - это тесные помещения, где столы сотрудников стоят друг к другу ближе, чем 2 метра. Благодаря тому, что с октября 30% сотрудников столичных компаний переведены на удаленную работу, стало возможно сделать рассадку в офисах более свободной и увеличить их безопасность.

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Остаемся дома Также по результатам исследования HeadHunter выяснилось, что 23% респондентов отмечают, что их коллеги регулярно приходят на работу заболевшими. Только треть работающих респондентов утверждают, что их работодатели отправляют простывших сотрудников домой (среди топ-менеджеров - 55%). 56% сами продолжают ходить на работу и не берут больничный, если заболевают простудой, но при этом не температурят. Лишь 21% работающих соискателей утверждают, что их работодатели обязывают сотрудников оформлять больничный лист в случае простуды. А 41% заявили, что это случается, только если простуда серьезная. Для 38% респондентов нет такого обязательства со стороны работодателя. И 13% респондентов, в чьих компаниях проводится тестирование на коронавирус, указали, что это происходит за счет самих сотрудников. 28% утверждают, что тестирование проводилось лишь однажды, и повторять его не собираются. 20% заявили, что тестирование проводится раз в месяц. Общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Сергей Миронов напротив отмечает, что, по его опыту, большинство работодателей в сфере ресторанного бизнеса, даже если и экономят на тестах, то внимательно относятся к состоянию здоровья сотрудников и при малейших проявлениях ОРВИ отправляют домой. "Регулярно тестировать сотрудников для индустрии, которая и так переживает непростые времена, достаточно дорого. Но я вижу, что добросовестные рестораторы отправляют своих сотрудников домой при малейших проявлениях симптомов гриппа. Также после окончания локдауна было распоряжение Роспотребнадзора для ресторанов, согласно которому 10% сотрудников должны были тестироваться на коронавирус раз в месяц. Это требование российские рестораны в большинстве своем выполняли," - сообщил омбудсмен. При этом сам он также поддерживает идею рекомендации по вакцинации для своих сотрудников. Директор по работе с персоналом "Лаборатории Касперского" Марина Алексеева также сообщила, что в их компании при возникновении любых симптомов ОРВИ сотрудники должны оставаться дома и вызвать врача. Также 14-дневный карантин и работа из дома предписывается всем, кто контактировал с теми, у кого был диагностирован коронавирус. "Каждые две недели мы предлагаем нашим сотрудникам пройти тестирование на COVID-19 по желанию, даже если у них нет симптомов. Это можно сделать прямо в нашей штаб-квартире в Москве: для проведения диагностики к нам приезжает мобильная лаборатория. Также коллеги могут сделать тест по медицинским показаниям (признаки ОРВИ, контакт с заболевшим COVID-19), тест входит в нашу программу ДМС. На данный момент большая часть наших сотрудников работает из дома, такой формат работы сохранится в компании минимум до конца года. На рабочих местах сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию, мы обеспечиваем их масками и санитайзерами. У тех, кто решил работать из офиса, в обязательном порядке измеряют температуру на входе в офис и в течение дня," - поделилась Алексеева. С переводом части сотрудников российских компаний на удаленку, роста корпоративных клиентов, тестирующих сотрудников на коронавирус, не произошло, отмечает директор по лабораторным технологиям лаборатории "Гемотест" Тамара Силкина. Сейчас это 25-30% в сутки. "Регламентирующими документами определен процент и кратность тестируемых в зависимости в том числе и от вида деятельности. Например, сотрудники медицинских организаций тестируются еженедельно, а непосредственно работающие с пациентами в инфекционных стационарах - два раза в неделю. Сферы деятельности наших корпоративных клиентов различны: банки, торговые сети, дома моды, заводы, ИП, частные школы, дома отдыха. Лаборатория использует как отечественные, так и импортные тест-системы. Основное отличие - системы автоматизированы полностью или частично. Системы производства РФ автоматизированы частично," - рассказала Силкина.

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