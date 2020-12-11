В кабмине одобрили ограничение отсрочки от призыва для должников по алиментам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, предлагающий ограничить предоставление отсрочки от призыва гражданам с детьми, которые уклоняются от уплаты алиментов.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

"Законопроектом предлагается ввести ограничение на предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим детей, но уклоняющимся от исполнения алиментных обязательств, а также обязать суды общей юрисдикции сообщать в военные комиссариаты о привлечении граждан к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей", - поясняют в кабмине.

Одно из замечаний к документу касается того, что законопроектом "необоснованно исключается" обязанность судов в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты о прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. В кабмине указывают на необходимость уточнить порядок предоставления отсрочки гражданам, подвергнутым административному наказанию за уклонение от исполнения алиментных обязательств, но исполнившим их. Там также отмечают, что следует уточнить финансово-экономические последствия принятия закона в части обеспечения деятельности мировых судей.