Минэкономразвития утвердило федеральную адресную инвестпрограмму на 2021-2023 годы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, объем средств на 2021 год составляет 846,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что объем средств на на 2022 год составляет 885,8 млрд рублей, на 2023 год - 925,8 млрд рублей. В рамках ФАИП предусмотрена реализация более 1,1 тыс. инвестиционных проектов, в том числе более 1 тыс. адресных объектов капитального строительства. Кроме того, программа предполагает строительство и реконструкцию около 100 учреждений здравоохранения, из них 17 онкологических центров, три инфекционные и четыре туберкулезные больницы.

"В ходе формирования ФАИП все предложения рассматривались коллегиально - на заседаниях правительства РФ и рабочих группах Минэкономразвития России, включающих представителей Минфина России, аппарата правительства РФ, коллегии ВПК и заинтересованных ведомств. Программа показала себя эффективным инструментом государственного инвестирования несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку из-за развития новой коронавирусной инфекции", - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Также программой запланировано более 50 объектов федеральных и региональных аэропортов (Московский транспортный узел, Новосибирск, Магнитогорск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Грозный). "Начнется и продолжится строительство и реконструкция более 60 объектов морского и речного транспорта, более 121 участка автомобильных дорог федерального значения, мостов и путепроводов. Планируется берегоукрепление и защита от наводнений, в том числе в Комсомольске-на-Амуре. Строительство и реконструкция более 40 образовательных учреждений, 30 крупных объектов в сфере культуры и 20 объектов в сфере спорта", - указывают в Минэкономразвития.

Отмечается, что ежегодно в ФАИП включается не больше 100-150 новых объектов, остальные объекты являются переходящими, т.е. ранее уже реализуемыми в рамках программы. При этом вводится в эксплуатацию ежегодно 200-300 объектов, что способствует снижению объемов незавершенного строительства.

В Минэкономразвития отмечают, что ФАИП является одним из самых эффективных инструментов в борьбе с "несанкционированной незавершенкой". На начало 2020 года было зафиксировано более 74 тыс. объектов незавершенного строительства, при этом по-настоящему проблемными являются объекты, строительство которых приостановлено ("брошенные" объекты) - их около 6 тыс. "И только менее 1% таких объектов адресно финансировалось ранее за счет ФАИП. С помощью инструментов Минэкономразвития осуществляет регулярный контроль за объектами, в том числе ввод которых не был осуществлен в установленные сроки в отчетном финансовом году. Таким образом, ФАИП является единственным действенным инструментом, позволяющим не "плодить" новые брошенные объекты", - отметил Назаров.

Цель федеральной адресной инвестиционной программы - создание условий для ускорения социального развития страны, в том числе на развитие системы здравоохранения, образования, культуры, обеспечение жильем граждан, улучшение демографической ситуации, создание условий для экономического роста за счет развития транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной, производственной инфраструктуры.