Китай снова приостановит рейс "Аэрофлота" Москва - Шанхай из-за пассажиров с коронавирусом

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Китая вновь приостановят на четыре недели выполнение рейса российского перевозчика "Аэрофлот" Москва - Шанхай. Из опубликованного в пятницу заявления Управления гражданской авиации Китая следует, что это решение принято после обнаружения коронавируса у прибывших в КНР на борту самолета пассажиров.

По данным ведомства, на выполненном 4 декабря рейсе SU208 выявили 11 пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 21 декабря.

Аналогичные меры были приняты Управлением в отношении этого же рейса "Аэрофлота" в октябре текущего года.

В начале ноября власти Китая сообщили о временной приостановке въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Эти меры не касаются лиц, имеющих дипломатические, служебные визы и некоторые другие категории въездного документа. Заявление на получение визы также могут подать те иностранцы, которым "необходимо срочно въехать в Китай". Согласно заявлению посольства КНР в РФ, данные меры являются временными и приняты в ответ на эпидемическую ситуацию.

4 июня Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, регламентирующее международное авиасообщение Китая в условиях пандемии. Согласно документу, авиакомпания на неделю лишается права обслуживать рейсы, если число инфицированных коронавирусом пассажиров на обслуживаемых ею бортах превысит пять. Если число инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели. Власти Китая ранее уже приостанавливали прием многих международных авиарейсов из-за выявления случаев инфицирования коронавирусом.