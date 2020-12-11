Мишустин утвердил уточненные прогнозы по добыче нефти, газа и угля в России на 2020 год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в программу "Развитие энергетики", которые подготовило Минэнерго. В основном, они касаются корректировки прогнозов по добыче и переработке полезных ископаемых на территории РФ, говорится в тексте постановления на сайте правительства.

"Министерству энергетики Российской Федерации (постановляю) разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением", - сказано в документе.

Предыдущая версия программы "Развитие энергетики" была опубликована месяц назад - 12 ноября 2020 года. По сравнению с ней теперь снижены прогнозы по добыче нефти в 2020 году с 560 до 507,4 млн тонн, природного и попутного газа - с 743,1 до 690,8 млрд куб. м, глубина переработки - с 85,2 до 84%, а также объем производства крупнотоннажных полимеров - с 7,9 до 6,3 млн тонн.

Снижены также прогнозы по добыче угля с 448 до 395 млн тонн, при этом прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на одну тонну добычи уменьшен с 2,7 кг до 2,29 кг.