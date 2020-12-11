На Кубани направят 10,5 млрд рублей на компенсацию инфраструктурных затрат инвесторам

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в течение трех лет направят 10,5 млрд рублей из краевого бюджета на компенсации инвесторам затрат на оборудование инфраструктуры при реализации проектов в регионе, начат прием заявок на получение господдержки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Планируется, что в 2021 году бизнес получит субсидии из краевого бюджета в размере 2,6 млрд рублей, а в целом на три года предусмотрено 10,5 млрд рублей. Заявления от бизнеса на получение господдержки принимает региональный департамент инвестиций и развития МСП до 21 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться инвесторы, осуществляющие капитальные вложения в объекты инфраструктуры для проектов стоимостью не менее 50 млн рублей и создающие в рамках проектов объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что возникающие на Кубани из-за высокого прироста населения инфраструктурные ограничения сдерживают темпы привлечения инвестиций в регион. Власти Краснодарского края заключили в условиях пандемии в 2020 году 146 инвестиционных соглашений на сумму порядка 50 млрд рублей, регион опережает среднероссийские темпы привлечения инвестиций в экономику. За последние пять лет в экономику края привлечено порядка 2,5 трлн рублей инвестиций, на данный момент реализуются более 430 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,8 трлн рублей.