Росстат проводит эксперимент по использованию данных онлайн-касс при расчете инфляции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Росстат совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) в настоящее время проводит эксперимент по использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ). Уже в 2021 году будет создан программный комплекс для использования алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта при расчете инфляции с использованием данных ККТ, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

"В настоящее время совместно с ФНС Росстат проводит эксперимент по использованию данных ККТ при расчете цен. Для его успешного завершения необходимо решить несколько важных вопросов - структурировать данные и создать систему перевода кодировок, применяемых торговыми сетями, магазинами и предприятиями сферы услуг, в машиночитаемые форматы для расчета ИПЦ", - отмечают в Росстате.

В ведомстве добавили, что сейчас Росстат заканчивает разработку концепции использования больших данных в статистике. А в 2021 году будет создан программный комплекс, позволяющий использовать алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для расчета ИПЦ с использованием данных ККТ.

Ранее в Минэкономразвития прошло совещание с участием Минпромторга и Росстата по ситуации с ценами на базовый набор продуктов, обсуждалась в том числе тема расширения числа отслеживаемых марок из списка социально значимых товаров.

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил рассмотреть вопрос о расширении количества отслеживаемых брендов в рамках одного товара. Глава ведомства Павел Малков в свою очередь сообщил, что использование данных ККТ должно помочь Росстату увеличить число торговых точек, в которых проводится ценовой мониторинг.

В настоящее время Росстат отслеживает широкий спектр товаров и услуг - 102 позиции еженедельно и 520 ежемесячно. Этот список шире, чем базовый потребительский набор, и позволяет оценивать темпы роста цен на ряд популярных товаров. Кроме того, в настоящее время еженедельно учитывается динамика изменения стоимости товаров и услуг в более чем 83 тыс. торговых точек, которые находятся в 282 городах всех регионов страны.