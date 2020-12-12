Руководитель фонда "Сириуса" рассказала об опыте создания федеральной территории

СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. Опыт будущей федеральной территории "Сириуса" поможет в создании и развитии аналогичных территорий в России, заявила ТАСС руководитель Фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Она выразила надежду, что в "Сириусе" будут готовиться кадры для управления и развития новых перспективных территорий.

Госдума на этой неделе приняла в третьем - окончательном - чтении проект закона о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, в котором обозначены особенности организации там публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

Федеральная территория "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Это первый закон о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

"Я уверена, что на базе опыта Сириуса будет легче создавать и развивать будущие федеральные территории. Мы надеемся, что именно в Сириусе будут готовиться кадры для управления и развития новых перспективных территорий", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что модель федеральной территории для России показала новые возможности, за счет которых государственные интересы могут быть реализованы на всей территории страны. Так, по ее мнению, "Сириус" даст возможность развивать, применять и масштабировать уникальные технологии и наиболее успешные проекты в других городах РФ, а также порождать интерес со стороны регионов делиться своими лучшими наработками.

"Сириус работает со школьниками, студентами, молодыми педагогами со всей страны - это важно с точки зрения воспитания и формирования профессиональной элиты как пример научной гражданственности. Они первые, самые активные и заинтересованные участники этих самых преобразований внутри нашего общества", - добавила Шмелева, отметив, что такой подход в полной мере отвечает Стратегии научно-технологического развития России.

Для развития технологий в каждом субъекте РФ

Эти программы, по мнению руководителя фонда, необходимы для обеспечения развития технологий в каждом субъекте РФ, а также для того, чтобы создавать уникальные условия, которые будут продолжать развивать олимпийское, культурное и спортивное наследие.

Кроме того, возможностями и наработками "Сириуса" смогут воспользоваться все жители территории. "Сириус уже многое сделал на территории Имеретинской низменности, создав инфраструктуру для научных кластеров по развитию информационных технологий, генетических исследований, новых подходов к образованию. Это делается вместе с партнерами, которые приезжают сюда, открывают резиденции и передовые научные центры", - отметила руководитель центра.

Уникальная система управления

Шмелева обратила внимание на то, что в основу федеральной территории заложен комплексный механизм. "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Также она отметила экономическую самостоятельность территории, ее собственный бюджет, имущественные права.

Руководитель образовательно центра также отметила модель организационной структуры территории. Так, в Сириусе будут созданы специальные органы управления, которые определены как Совет Федеральной территории, внутри которого будут работать отраслевые комитеты, каждый из которых отвечает за свое направление деятельности. Большая часть членов Совета будет избираться, что позволит сочетать прямое федеральное управление, а также региональные и муниципальные полномочия. По мнению Шмелевой, это позволит решать задачи, для которых создается федеральная территория.

"В организационном смысле это принципиально новая модель, которая, мы уверены, будет развиваться в дальнейшем при создании новых федеральных территорий. В управление федеральной территорией заложен принцип участия граждан, например, через инициативные проекты и предложения, отражающие местную специфику. Местные жители максимально уже сегодня включены в обсуждение планов. Новая форма публичной власти законодательно закрепит этот механизм, когда жители будут являться первыми получателями всех тех благ от применения новых технологий и новых форм образования", - пояснила Шмелева.

Она подчеркнула, что "Сириус", получив новый статус, не становится новым 86-м субъектом - это особый юридический статус территории, предназначенной для реализации приоритетных государственных задач в наиболее важных направлениях развития страны.

Сириус - стране

Также Шмелева отметила, что на сегодняшний день "Сириус" многое сделал на территории Имеретинской низменности, создав инфраструктуру для научных кластеров по развитию информационных технологий, генетических исследований, новых подходов к образованию. Однако в ближайшее время изменения будут продолжаться.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы территория максимально преобразилась за счет озеленения, чтобы вся транспортная логистика была выстроена наиболее удобным образом для тех, кто передвигается пешком, на велосипеде, на электротранспорте и для того, чтобы орнитологический парк, спортивная инфраструктура были открыты для каждого жителя и гостя. Очевидно, речь не идет ни о каких переселениях или изменениях ландшафта уже существующей жилой застройки", - рассказала Шмелева, отметив, что задача на ближайшие годы - развить социальную инфраструктуру, в том числе - построить несколько дополнительных школ и продолжить развивать центр дополнительного образования, который уже создан.

Кроме того, на федеральной территории будет открыт колледж высокотехнологичных профессий. Это в комплексе позволит привлечь системных инвесторов и технологических лидеров для развития медицинского кластера, спортивного и образовательного.

"Один из главных приоритетов федеральной территории "Сириус" - создание удобных и эффективных условий для внедрения и реализации тех технологий, которые позволят России сохранить и наращивать лидерство в новых направлениях, приоритетных для развития отечественной и мировой науки. Только так мы сможем обеспечить возможности для дальнейшего комплексного социально-экономического и инновационного развития страны и сохранения существующего наследия, которое у нас у всех есть - олимпийское и климатическое, применяя механизм выявления талантов, их сопровождения, который "Сириус" развивает шестой год, в интересах ведущих российских компаний, научных институтов и предприятий", - добавила Шмелева.

Помимо этого, "Сириус" планирует в ближайшее время улучшить среду для работы гостей и туристов, которые в "новых условиях" круглый год приезжают в Сириус на большие конференции, форумы.

"Мы должны сделать максимум для того, чтобы база, заложенная в олимпийском строительстве и та инфраструктура, ее уникальные объекты, были максимально доступны для каждого жителя РФ. Центр "Сириус", его университет, Лицей, Инновационный научно-технологический центр и культурный кластер - это основа смыслов, что мы закладываем в новую территорию", - подытожила руководитель Фонда "Талант и успех".

О создании федеральной территории "Сириус"

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.

Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.