Кабмин расширит эксперимент по досудебному обжалованию решений надзорных органов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о присоединении еще 16 ведомств к эксперименту по досудебному обжалованию решений надзорных органов.

"Речь, в частности, [идет] о Роспотребнадзоре, Ростуризме, Рособрнадзоре, Росприроднадзоре, ФНС, Минпромторге и других федеральных органах. Жалобы на их решения по видам контроля, предусмотренным в эксперименте, можно будет подавать через портал госуслуг", - сообщается в субботу на сайте правительства.

Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов - МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора - начался в России в августе. Он позволяет обжаловать решения или предписания контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, качества лекарств и медпомощи, а также надежности гидротехнических сооружений.

Эксперимент будет проходить до 30 июня 2021 года. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. На принятие решения по обращению госоргану отводится два дня. По истечении этого срока он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемого решения, либо отказать в этом.

Индивидуальным предпринимателям для оформления обращения требуется простая или усиленная электронная подпись, предприятиям - усиленная квалифицированная электронная подпись. Подавать жалобы бизнес может через личный кабинет в информационной системе "Госуслуги".

"Новая практика упростит взаимодействие бизнеса с надзорными инстанциями, позволит сократить временные и финансовые издержки и избежать личных визитов в госорганы, что особенно важно в период пандемии", - отметили в кабмине, добавив, что реализация этого механизма обеспечит плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, предусмотренному законом о госконтроле, сделает этот процесс прозрачным и понятным любому пользователю.