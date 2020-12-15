Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз помидоров с одного предприятия Азербайджана

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию помидоров с одного из предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято по итогам проведенных 9, 11 и 14 декабря 2020 года переговоров российского ведомства с Агентством по пищевой безопасности Азербайджанской Республики, в ходе которых азербайджанской стороной была предоставлена информация о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов в томатах азербайджанского происхождения, а также направлены результаты мониторинговых мероприятий.

В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана. Работа с компетентным ведомством республики в этом направлении продолжается, добавили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.