В Коми активизируют геологоразведочные работы для развития добычи нефти и газа

СЫКТЫВКАР, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми активизируют геологоразведочные работы для освоения новых месторождений нефти и газа и ввода новых залежей на уже разрабатываемых площадях. Крупные проекты запланированы в Воркутинском и Интинском районах в рамках стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Большинство разрабатываемых на территории Коми нефтяных месторождений характеризуется высокой степенью выработанности, поэтому важным направлением поддержания и развития нефтедобычи в республике является освоение новых месторождений и ввод новых залежей нефти на уже разрабатываемых площадях, что требует активного проведения геологоразведочных работ. Приоритетные для геологоразведки территории - Тимано-Печорская нефтегазовая провинция, Сырьягинская структура в Воркутинском районе и Поварницкая структура в Интинском районе", - сказали в местном правительстве.

В пределах Тимано-Печорской нефтегазовой провинции приоритетными территориями для геологоразведочных работ считаются Предуральский краевой прогиб, гряда Чернышева, Хорейверская впадина, Денисовская впадина, а также северная часть Ижма-Печорской впадины. Существующая сырьевая база в Предуральском краевом прогибе оценивается приблизительно в 2 млрд тонн условного топлива.

"Значительный интерес представляет бурение глубокой скважины на Сырьягинской структуре в Воркутинском районе, ее глубина - 4,8 тыс. м. По итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению интенсификации геологического изучения недр Арктической зоны РФ эти работы вошли в "Приоритетные объекты геологоразведочных работ в Арктической зоне РФ в рамках интенсификации геологического изучения недр региона" на 2029-2034 годы с финансированием 6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Для ускоренного социально-экономического развития и в целях дальнейшего изучения нефтегазоносности данной территории правительство Республики Коми предлагает перенести бурение скважины на более ранний срок - на 2021-2023 годы", - сообщил собеседник агентства.

Добыча углеводородов под Интой

Еще один крупный инвестпроект, который планирует реализовать ООО "Северо-Уральская нефтегазовая компания", - это геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Кочмесского-10 и Южно-Поварницкого участков в Интинском районе. В рамках проекта до 2023 года планируется пробурить скважину глубиной до 3 400 метров на участке Кочмес-10, стоимость бурения оценивается в 900 млн рублей. Планируется также проведение сейсморазведки на площади 70 кв. км на Южно-Поварницком участке. Стоимость сейсморазведки оценивается в 150 млн рублей.

"По итогам реализации около 20-25 млн тонн нефти Поварницкой структуры будут переведены в запасы. Это позволит приступить к следующей стадии работ по разведке месторождения и началу опытно-промышленной разработки месторождения нефти. В 2026-2027 годах планируется разбуривание месторождения и начало промышленной добычи. Планируемая добыча - 2,25-2,65 млн тонн в год", - сообщили в правительстве региона.

Также прорабатывается крупный инвестиционный проект по разработке запасов углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, где планируется создать мощности по переработке нефти и газа. Объем инвестиций оценивается в 65 млрд рублей.

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в этом году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; формирование и развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание мощностей по переработке нефти и газа.