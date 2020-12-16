Власти Камчатки предложили увеличить число мест в самолетах, летающих в регион

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатского края направили в Минвостокразвития РФ предложения для повышения транспортной доступности региона. Речь идет об увеличении количества мест в салонах эконом-класса для пассажиров, летающих на льготных условиях, и дополнительном финансировании из федерального бюджета для субсидирования сниженных тарифов, сообщили в среду ТАСС в краевом Минтрансе.

Добраться на Камчатку из большинства регионов России можно только по воздуху. При этом стоимость авиабилетов по популярным маршрутам в летний период доходит до 100 тыс. рублей. Для повышения транспортной доступности региона на полуострове уже более пяти лет действует государственная программа субсидирования авиабилетов, согласно которой льготные категории граждан могут приобрести их по сниженным ценам.

"Ситуация со стоимостью авиабилетов по льготным тарифам из Петропавловска-Камчатского до Москвы в летний период остается напряженной. Для решения вопроса транспортной доступности необходимо при планировании объемов перевозок по маршруту Петропавловск-Камчатский - Москва предусмотреть большее количество кресел в салоне экономического класса для льготников, летающих по специальному тарифу. Их должно быть не менее 30% от общего количества мест. Также необходимо рассмотреть возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета на субсидирование льготных билетов. Эти предложения направлены в Минвостокразвития РФ", - сказали в министерстве.

В регионе также действует программа так называемых "плоских" тарифов, по которой для пассажиров фиксируется стоимость авиабилетов по популярным маршрутам, а недополученная разница возмещается авиакомпаниям из средств федерального бюджета. Например, стоимость перелета по льготному тарифу из Петропавловска-Камчатского в Москву зимой составляет 26 тыс. рублей при экономическом обосновании стоимости маршрута в 50 тыс. рублей.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента с Камчатки о труднодоступности региона, заверил, что программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет.