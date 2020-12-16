Первый в Шанхае умный робот появился на популярном у туристов автобусном маршруте

ШАНХАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Первый в Шанхае умный робот начал предоставлять информационные справки пассажирам одного из самых популярных среди туристов автобусных маршрутов мегаполиса. Об этом сообщает местный информационный ресурс Shine.

По его данным, робот размещен на одной из остановок автобусного маршрута № 49. Фигура высотой в 1 м раскрашена в цвета униформы автобусного кондуктора, а на лицевой части робота можно заметить защитную медицинскую маску. Он способен общаться с пассажирами в голосовом режиме, реагирует на прикосновение к голове активацией режима предоставления информационной справки по запросу. В тестовом режиме робот сообщает данные по маршруту движения автобуса и прогноз погоды.

Всю информацию он не только озвучивает, но и выводит в виде текста на экран. Для получения дополнительных данных по запросу робот может подключаться к ближайшим точкам доступа Wi-Fi.

Автобусный маршрут № 49 проходит через самые популярные в Шанхае у туристов достопримечательности, в числе которых набережная Вайтань и торговая улица Нанкин. На маршруте находится и несколько крупных медицинских учреждений, включая больницу Чжуншань и Шанхайский онкологический центр.