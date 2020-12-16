Производство молока в Удмуртии по итогам года вырастет на 6,6%

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Хозяйства Удмуртии по итогам года произведут 881,9 тыс. тонн молока, что выше уровня прошлого года на 6,6%, сообщила журналистам в среду вице-премьер региона - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"Мы понимаем, что валовка у нас будет 881,9 тыс. тонн. Это производство молока в хозяйствах всех категорий. Я напомню, что большая часть этого молока - это молоко, которое производится в товарных хозяйствах и у крестьянских фермерских хозяйств. При этом доля личных подсобных хозяйств у нас сохраняется на уровне 11-12%, поэтому здесь можно точно говорить по поводу достаточно высокого качества молока, которое производится на территории Удмуртской Республики", - сказала Абрамова.

Она отметила, что растет также продуктивность стада. Так, по итогам 2020 года она составит 6 828 кг на голову, что выше уровня прошлого года на 4,6%. "При этом племенные хозяйства у нас, естественно, с большим показателем будут выходить по итогам этого года. Пока мы ожидаем, что племенные хозяйства у нас закончат год с показателем 7 700 - 7 800 кг на голову. Здесь мы обеспечиваем прирост на уровне 4-5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - добавила вице-премьер.

По ее словам, лидерами по продуктивности являются Воткинский, Вавожский и Шарканский районы.

Производство молока в Удмуртии в 2019 году выросло более чем на 7,5%, до 820 тыс. тонн, за счет увеличения продуктивности стада.