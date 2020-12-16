Для самарских предприятий создадут экологический стандарт

САМАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Экологический стандарт разработают для промышленных предприятий Самарской области, которые потенциально могут оказывать негативное воздействие на природу. Как сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства, к созданию стандарта уже проявили интерес несколько компаний - "Аком" (из Жигулевска), "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", расположенные в Тольятти.

"После поручения Дмитрия Игоревича (Азарова, губернатора Самарской области) я провел переговоры с руководством предприятий, научным сообществом, общественностью, и я подтверждаю, что мы можем создать проектный офис для разработки регионального экологического стандарта. Работа такого проектного офиса должна быть построена на ресурсе партии "Единая Россия", в частности, на базе федерального проекта "Чистая страна", - сообщил зампредседателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.

Предварительно участие в разработке экологического стандарта подтвердили предприятия "Аком", "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот". Глава Самарской области поблагодарил Волкова за проделанную работу и отметил, что за разработку стандарта "нужно браться оперативно".

Ранее в Тольятти и Самаре были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по некоторым веществам. В микрорайоне Волгарь в Самаре показатель был выше нормы по сероводороду, в Тольятти - по аммиаку, фенолу. Планируется, что в следующем году межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям проведет проверки на предприятиях на предмет загрязнения воздуха.