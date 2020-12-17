МВФ одобрил выделение Грузии очередного транша на $113,9 млн

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в среду по итогам заседания предоставление Грузии $113,9 млн в рамках седьмого обзора механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате [экономических] потрясений от COVID-19", - отмечается в документе.

Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ на данный момент около $585,4 млн. "Власти [Грузии] предприняли соответствующие меры для смягчения неблагоприятных экономических и социальных последствий этих потрясений в условиях ярко выраженного экономического спада, - отметили в фонде. - Дисциплинированность в макроэкономической политике и решительная реализация структурных реформ будут иметь решающее значение для поддержки восстановления и ограничения последствий от потрясений из-за COVID-19".

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.