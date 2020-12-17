"Известия": около 20% магазинов закрылось в российских ТЦ в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 20% магазинов закрылись в торговых центрах России в 2020 году. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

"По нашим данным, примерно 20% магазинов в моллах закрылись в течение 2020 года. В основном это малые и средние предприниматели - всего примерно 1 млн компаний. Федеральные сети пока чувствуют себя лучше", - рассказал он газете.

Он пояснил, что в настоящее время в стране работает около 3 тыс. торговых центров. В них примерно 60% арендаторов - представители крупных федеральных ритейл-сетей разной направленности, а 40% - средний и малый бизнес и индивидуальные предприниматели.

Шакиров рассказал, что в этом году объем свободных площадей в ТЦ высокого уровня - 10-15%, среднего - 15-30%. В прошлом году показатели были 1-3% и 10-15% соответственно.

Президент Союза торговых центров отметил, что в ближайшие два года в России может произойти изменение рынка ТЦ. По его мнению, около половины торговых центров обанкротятся даже без введения повторного полного локдауна. "ТЦ будут выставлять на торги, часть отойдет банкам. Это приведет к ухудшению качества моллов, закрытию магазинов в них и в конечном итоге - к росту безработицы в стране. В торговой сфере трудятся около 4 млн человек", - отметил он..

Закрытие магазинов из категории малого и среднего бизнеса происходит из-за пандемии, объяснила газете партнер Colliers International Анна Никандрова. Она отметила, что введенные ограничения и падение покупательского спроса сильно снизили выручку, а расходы на аренду уменьшились не пропорционально. Из-за этого у многих компаний не оказалось запаса свободных средств.