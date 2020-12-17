В Зимбабве сообщили о нехватке денег на содержание посольств и дипломатов за рубежом

ПРЕТОРИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Дипломаты и работники посольств Зимбабве в различных странах находятся в чрезвычайно стесненных обстоятельствах из-за практически полного отсутствия средств для поддержания нормальной работы зарубежных представительств. Об этом сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация Зимбабве со ссылкой на представителей комитета по иностранным делам национального парламента.

Сотрудники посольств испытывают многочисленные трудности, многие из них живут в полуразрушенных домах, автомобильный парк зарубежных миссий пришел в такое состояние, что дипломатам приходится пользоваться общественным транспортом, заявила председатель комитета Каинднес Парадза на парламентских слушаниях по бюджету на предстоящий год.

В представленном комитетом отчете указывается также на плохое состояние зданий посольств и миссий Зимбабве за рубежом. Называются также резиденции послов в Нью-Йорке, в ЮАР, Замбии и Мозамбике.

Более того, целые дипломатические представительства рискуют быть изгнанными из занимаемых ими зданий из-за просроченных арендных платежей. В ряде стран задолженность достигла годовых бюджетов посольств и консульств. Как сообщила Парадза, уже были случаи выселения сотрудников из помещений.

МИД Зимбабве запросил на предстоящий 2021 год на финансирование деятельности дипломатических представительств страны за рубежом 55,2 млрд зимбабвийских долларов ($672 600). Однако министерство финансов выделило лишь 9,4 млрд зимбабвийских долларов ($114 100). Во внешнеполитическом ведомстве Зимбабве опасаются, что сокращение финансирования приведет к массовому увольнению дипломатов и сотрудников зарубежных миссий.

Дипломатические связи Хараре

Зимбабве имеет за рубежом 28 посольств и 11 консульств. Посольства африканской страны есть в том числе в РФ, КНР, Бразилии, Индии, США, Австралии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Швеции.

В столице Зимбабве Хараре сейчас работают 34 зарубежных посольства, включая российское, и 5 консульств. Еще 48 стран, чьи послы аккредитованы в Зимбабве, имеют представительства в столице соседней Южно-Африканской Республики Претории, а также в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Пять стран, включая Польшу и Чехию, недавно закрыли свои посольства в Зимбабве.