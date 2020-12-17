"Мегафон" сообщил, что назначит экс-главу "Магнита" Помбухчана исполнительным директором

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Мегафона" утвердил кандидатуру Хачатура Помбухчана на должность исполнительного директора компании. Решение о назначении будет принято собранием акционеров в январе, отмечается в сообщении оператора.

Основная цель создания позиции исполнительного директора - усиление направлений трансформации и вопросы операционной эффективности бизнеса, пояснили в компании. В этой должности Помбухчан будет функционально подчиняться гендиректору "Мегафона" Геворку Вермишяну, курируя вопросы развития и повышения эффективности бизнеса.

Помбухчан с 2008 по 2018 годы был финансовым директором ПАО "Магнит", в 2018 году возглавил компанию. В 2018-2019 годах был членом совета директоров ООО "Городской супермаркет" - сети "Азбука вкуса". С февраля 2020 года входит в совет директоров компании DTS Retail.

В июне Помбухчан вошел в совет директоров "Мегафона", также он занимает должность коммерческого директора в "ЮэСэМ Телеком" (владеет 100% "Мегафона").