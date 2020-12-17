Рада отказалась назначить экс-директора "Нафтогаза" главой Минэнерго Украины

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не поддержали решение о назначении бывшего исполнительного директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность вице-премьера и министра энергетики и угольной промышленности страны. За его кандидатуру проголосовали 186 парламентариев из 226, необходимых для принятия решения.

До этого профильный комитет парламента Украины при рассмотрении кандидатуры Витренко не стал рекомендовать депутатам поддержать его назначение, предложив им самим решить этот вопрос на голосовании. По данным украинских СМИ, это назначение Витренко лоббировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Юрий Витренко родился в Киеве 17 сентября 1976 года. В 1997 году он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Управление международным бизнесом". После обучения работал в международной аудиторской компании, а спустя пять лет занял должность помощника замглавы "Нафтогаза". За время работы в компании он увольнялся из нее четыре раза по разным причинам. Последний раз Витренко покинул свой пост исполнительного директора "Нафтогаза" 16 июля нынешнего года. С периодом работы Витренко в "Нафтогазе" связаны арбитражные суды против "Газпрома", а также переговоры о транзите российского газа через Украину в ЕС.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в настоящий момент возглавляет исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, срок его полномочий истекает в январе.