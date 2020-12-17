Нижегородская область введет налоговые льготы для IT-отрасли на 10 лет

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли закон о введении налоговых льгот для предпринимателей IT-отрасли с 1 июля 2021 года сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Переход на пониженные дифференцированные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения сократит расходы малого бизнеса в IT-сфере. В итоге предприниматели отрасли смогут направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие высокотехнологичных проектов и создание дополнительных рабочих мест. Подобной практики нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Приволжском федеральном округе. Льгота будет действовать с 1 июля 2021 года по 1 июля 2031 года", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Закон устанавливает пониженную ставку налога по упрощенной системе налогообложения в размере 1%, если объектом являются доходы, и в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льготой смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области. При этом основным видом их экономической деятельности должна быть разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в этой сфере.

Кроме того, размер средней зарплаты налогоплательщика за предыдущий налоговый период должен быть не ниже средней зарплаты по данному виду экономической деятельности. Также компании должны получать не менее 90% своего дохода от этой деятельности.

По словам спикера нижегородского заксобрания Евгения Люлина, введение налоговых льгот позволит региону сохранить статус передового в сфере развития современных технологий. "Уверен, что новый закон не только заинтересует те компании, которые активно работают в регионе, но и поможет привлечь новые. Срок предоставления льготы - 10 лет - беспрецедентный", - цитирует Люлина пресс-служба.

В настоящее время в регионе работает более 1 тыс. IT-компаний. Власти планируют реализовать проект IT-квартала в Нижнем Новгороде, что позволит создать более 15 тыс. новых рабочих мест отрасли и увеличить выручку сектора с 73 до 110 млрд рублей.