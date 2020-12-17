"Русал" назвал данные о влиянии Дерипаски "ложными и не соответствующими действительности"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Русал" назвал информацию о влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на руководство компании ложной и не соответствующей действительности.

"Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - говорится в заявлении компании.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство компании и поручил руководителям "Русала" и En+ оказать давление на правительства западных стран для недопущения роста поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале этого года.

Ранее компания En+ (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) также опровергла информацию о том, что Олег Дерипаска по-прежнему сохраняет значительное влияние на руководство "Русала".

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.