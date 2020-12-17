В Россельхознадзоре отметили рост числа претензий со стороны импортеров российского зерна

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор отмечает рост числа претензий со стороны импортеров российского зерна. Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные онлайн-совещания с экспортерами.

"Заместитель руководителя службы (Антон Кармазин - прим. ТАСС) обратил внимание участников совещания на увеличение в 2020 году нотификаций о выявлении фактов несоответствия зерна требованиям стран-импортеров. Причем, если ранее претензии касались карантинного фитосанитарного состояния российской продукции, то в текущем году уведомления в большинстве случаев затрагивали показатели безопасности - остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО", - говорится в сообщении.

Кармазин затронул тему декларирования зерновых культур, отметив, что проводимый Россельхознадзором анализ деклараций о соответствии, а также протоколов испытаний, на основании которых такие документы зарегистрированы, показывает, что в ряде случаев указанные в протоколе лаборатории не существуют. С начала текущего года было выявлено более 30 учреждений, фактически отсутствующих и не осуществляющих деятельность.

Сложившаяся ситуация может препятствовать наращиванию экспорта российского зерна, считают в Россельхознадзоре.

Экспорт зерна

В свою очередь директор подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева, слова которой также приводятся в сообщении, напомнила, что, по прогнозам, в текущем году экспорт зерновых культур из РФ составит 50 млн тонн. Ожидается, что по поставкам пшеницы страна сохранит лидирующие позиции с долей рынка в 20%, то есть каждая пятая тонна будет иметь российское происхождение.

В 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) количество стран-импортеров российской зерновой продукции составило 125, а за 2020 календарный год продукция была направлена в 132 страны. На начало декабря на долю ТОП-10 стран-получателей приходится 19,7 млн тонн зерна.

Турция с объемом закупаемой зерновой продукции в 5,3 млн тонн удерживает лидирующую позицию. Египет - на втором месте (5 млн тонн). Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия (2 млн тонн).

Традиционно Россия экспортирует в Саудовскую Аравию ячмень. В августе 2019 года эта страна объявила об официальном послаблении требования в отношении поврежденности клопом-черепашкой до 0,5% для зерна пшеницы (ранее было 0%), и с начала 2020 года на территорию государства было отправлено уже 246,5 тыс. тонн пшеницы.

Приоритетным направлением для поставок российской пшеницы Королева назвала страны Африки. В данном регионе основной экспорт формируется за счет отправок продукции в Северную Африку (6,1 млн тонн). По основным направлениям российского экспорта она также выделила Ближний Восток: входящими в регион странами импортировано 7,5 млн тонн пшеницы. Перспективными для России можно считать страны Юго-Восточной Азии, куда было поставлено более 4 млн тонн российской пшеницы, добавила она.