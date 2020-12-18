В Приморье приняли трехлетний бюджет

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края на заседании в пятницу приняло во втором окончательном чтении краевой закон о бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Принятые 35 поправок не изменили основные параметры документа.

"Ко второму чтению законопроекта о краевом бюджете на следующий год и плановый период в комитет поступили поправки губернатора Приморского края. Поправки не изменяют основные параметры краевого бюджета. Поправками предлагается перераспределить средства в размере 2,2 млрд рублей по объектам строительства и 55 млн рублей на создание справочной службы "122" по оказанию медицинской помощи", - сказал на заседании председатель комитета по бюджету Галуст Ахоян.

В представленных ко второму чтению поправках также учтены предложения правового управления Законодательного собрания Приморья, которые носят юридический и технический характер. Всего депутаты большинством голосов приняли 35 поправок. Как отметил Ахоян, в бюджете для муниципалитетов запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ, детских поликлиник и новых спортивных объектов. Также в бюджет включены расходы на строительство, реконструкцию и проектирование 53 мостовых сооружений, которые в крае необходимо ремонтировать и строить после происходящих почти ежегодно наводнений.

Общие параметры бюджета Приморского края на 2021 год составили по доходам 139,7 млрд рублей, по расходам - 144 млрд рублей. Дефицит составит 4,27 млрд рублей. Согласно прогнозу правительства, покрыть его можно будет за счет остатков средств на едином счету краевого бюджета по итогам 2020 года. По итогам общественных слушаний в документе предусмотрено более 6 млрд рублей на исполнение пожеланий жителей края.

По оценке правительства и депутатов, несмотря на падение доходной части бюджета края, он остается социально направленным. С 1 января предусмотрено увеличение ежемесячной заработной платы в 2021 году на 5,9% при инфляции в 3,7%. В 2022 году - 6,2% при инфляции 4%. В 2023 году - 6,6% при инфляции 4%. На 2021 год доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 63,14% от общей суммы расходов

Как заявляла ранее председатель правительства Приморья Вера Щербина, за три последних года сумма доходов бюджета в течение года росла каждый раз на 20-30 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Соответственно, по прогнозу правительства региона, в течение 2021 года можно рассчитывать также на поступление средств и увеличение расходов, в том числе на государственные программы.