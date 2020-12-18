В Бурятии пять компаний планируют стать резидентами ТОР

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Бурятия" расширится в 2021 году, ее резидентами станут еще пять компаний. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в правительстве Бурятии.

"Войти в число новых резидентов территории опережающего развития планируют пять компаний - это "Бурятский клинический госпиталь", "Байкалпромгаз", "Фортуна трейд", "ЛПК Восток" и "Свинокомплекс Восточно-Сибирский", - сообщили в правительстве.

Увеличение количества резидентов ТОР стало возможным благодаря принятому решению по распространению режима ТОР на участки в Заиграевском и Хоринском районах республики. Соответствующее постановление [о расширении границ территории опережающего развития "Бурятия"] подписал 26 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин. "Расширение ТОР обеспечит создание дополнительно не менее 530 новых рабочих мест и привлечет не менее 3 млрд рублей частных инвестиций в значимые отрасли региона - промышленность, туризм и здравоохранение", - пояснили в министерстве экономики региона.

Будущие резиденты планируют организовать крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода, также в планах строительство аквапарка в городе Улан-Удэ с бассейнами, водными горками, сауной и SPA-процедурами. Еще один проект - строительство онкологического отделения клинического госпиталя и расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Четвертый проект - запуск деревоперерабатывающего производства мощностью 84 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Кроме того, будут увеличены мощности свинокомплекса "Восточно-Сибирский".

Территория опережающего развития "Бурятия" создана в июне 2019 года, это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Якорными резидентами ТОР стали две компании с проектами по созданию крупного птицеводческого предприятия и транспортно-логистического комплекса. Также статус резидентов ТОР получили компания "Курорты Бурятии" и ООО "Центр ядерной медицины в Улан-Удэ".

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы более 20 ТОР. В 2019 году вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев уже отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.