Татарстан планирует увеличить нефтепереработку до 23 млн тонн к 2030 году

КАЗАНЬ, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Власти Татарстана рассчитывают, что объем перерабатываемой нефти в республике вырастет до 23 млн тонн, глубина ее переработки составит до 98%. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Согласно стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан до 2030 года, в республике планируется довести объем перерабатываемой нефти до 23 млн тонн с глубиной переработки до 98%", - сказал он.

По словам главы региона, в текущем году запланировано завершение работ на установках гидроочистки средних дистиллятов и каталитического крекинга, которые позволят увеличить выпуск в 2021 году дизельного топлива - до более 6 млн тонн и автомобильного бензина - до 1,3 млн тонн. С завершением строительства второй установки замедленного коксования, которое ожидается в следующем году, объем переработки нефти на комплексе "ТАНЕКО" может быть доведен до более 15 млн тонн в год, без производства значительных объемов темных нефтепродуктов.

Рустам Минниханов отметил, что в текущем году компании вынуждены были скорректировать объемы добычи нефти. По итогам 2020 года ожидается добыча нефти в объеме более 32 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем в 2019 году, при этом "Татнефть" прогнозирует добычу нефти на уровне 25,9 млн тонн. В случае завершения сделки ОПЕК+ "Татнефть" сможет восстановить нефтедобычу в течение пары месяцев в объемах, принятых стратегией развития компании. Для быстрого восстановления и роста добычи нефти имеются все необходимые ресурсы, уточнил глава региона.

"В 2020 году в Республике Татарстан планировалось добыть 35,9 млн тонн нефти, в том числе на "Татнефть" приходилось 29,2 млн тонн. Нефть на переработку планировалось направить на уровне 2019 года - объемом 18,6 млн тонн. В последние месяцы ситуация на мировом нефтяном рынке остается достаточно волатильной. К фундаментальным факторам, которые оказывают влияние на отрасль уже не один год, присоединились экономические последствия, спровоцированные распространением новой коронавирусной инфекции в мире", - заявил он.