Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,14 руб.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,42% - до 73,1375 руб., евро растет на 0,1% - до 89,45 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:29 мск курс доллара замедлил падение и находился на уровне 73,32 руб. (+0,67%), евро торговался на отметке 89,84 руб. (+0,54%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,03% и достиг 3281,59 пункта, а индекс РТС - на 0,03%, до 1418,81 пункта.

К 10:37 мск индекс Мосбиржи торговался на отметке 3245,25 пункта (-1,14%), а индекс РТС торговался на отметке 1394,34 (-1,75%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,45% - до $51,27 за баррель, WTI дешевеет на 0,35% - до $48,37 за баррель.