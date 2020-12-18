В новогодние праздники запустят рейсы из Санкт-Петербурга в Германию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Рейсы в Германию из петербургского аэропорта Пулково выполнят авиакомпании "Россия" и германская Lufthansa в период новогодних праздников. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия" в пятницу, перевозчик выполнит разовые рейсы в Берлин и Мюнхен.

"Согласно расписанию, полеты из Санкт-Петербурга в Мюнхен запланированы на 26 декабря 2020 года, 2 и 9 января 2021 года. Вылет из аэропорта Пулково в 9:00, прилет в Мюнхен - 10:00. Рейсы в Берлин состоятся 27 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Вылет из Пулково в 9:30, прилет в Берлин - 9:55", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Время указано местное для всех аэропортов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", c 19 по 29 декабря в германский Франкфурт-на-Майне также выполнит четыре рейса авиакомпания Lufthansa. "В декабре 2020 года авиакомпания Lufthansa выполнит четыре рождественских рейса из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Вылеты запланированы на 19, 22, 26 и 29 декабря на 19:00 мск", - говорится в сообщении.

В аэропорту пассажиров просят перед вылетом следить за эпидемиологической обстановкой в Германии и введенными ограничениями. 17 декабря сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Германии впервые превысило 30 тыс. за сутки. В германском институте по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха заявляли, что страна сейчас переживает самый серьезный период за все время пандемии.

С 16 декабря в Германии также вступили в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Прекратили работу парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны.